Останки людей-гигантов, живших 5 000 лет назад, найдены в Китае

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Археологи обнаружили на территории китайской восточной провинции Шаньдун останки людей-гигантов, живших около 5 тысяч лет назад. По словам исследователей, рост этих необычайно высоких для той эпохи людей превышал 1,9 метра, что для китая совершенно нетипично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Чжунго синьвэньван».

«Мы пришли к такому выводу после изучения костей. При жизни они, несомненно, были ещё выше», – рассказал журналистам глава центра изучения истории и культуры при Шаньдунском университете Фан Хуэй. Крупное телосложение далёких предков он объяснил наличием обильных источников продовольствия, к которым древние люди имели доступ.

Необычная находка была сделана в ходе раскопок, которые ведутся в районе города Цзинань с 2016 года. К настоящему моменту археологами обнаружены развалины более сотни зданий, свыше двухсот захоронений и не менее двадцати жертвенных ям. По мнению учёных, извлечённые из-под земли останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, некогда населявшим бассейн реки Хуанхэ.

Археологи установили, что предки современных китайцев, жившие на востоке Китая, 5 000 лет назад имели хорошо развитое сельское хозяйство, в частности, занимались выращиванием злаковых культур и разведением свиней. Судя по находкам, древнее население этой территории жило в довольно комфортных условиях: об этом свидетельствует структура жилищ того времени, где имелись обособленные спальни и прочие специализированные помещения.

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#история #Китай #наука

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Алексей Воскобойников