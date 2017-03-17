Запуск второй по счету ракеты с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября

Фото: fotografersha.livejournal.com

Ракета «Союз», которая должна доставить на орбиту два геоспутника, стартует с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года. О конкретной дате «Интерфаксу» сообщил источник.

Напомним, первый запуск с амурского космодрома состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на спутники «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

В нынешнем году с Восточного запланировано два запуска, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Причем, по его словам, с каждым годом количество пусков будет расти. Так, в 2018 году их планируется уже 5.

Как считают специалисты, преимущество Восточного в том, что начальный участок траектории полета ракеты не проходит над густонаселенными районами России и над территориями иностранных государств, а районы падения отделяющихся частей носителя расположены в малонаселенных районах на территории РФ и в нейтральных водах.

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Нино Кохреидзе