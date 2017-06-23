4 июля в Благовещенске выдалось самым жарким за последние 117 лет

Во вторник, 4 июля, в Благовещенске погода установила впечатляющий температурный рекорд. Так жарко в этот день в областной столице не было ни разу за последние, как минимум, 117 лет.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, за последние 12 часов максимальная температура воздуха в Благовещенске достигла отметки в +35 градусов, что и обеспечило рекорд. Предыдущий рекордный показатель пришелся на 4 июля 2000 года – тогда воздух прогрелся до +34,5 градуса.

Синоптики отмечают, что горожанам не стоит верить уличным экранам, на которые сегодня выводятся совсем уж фантастические показатели – вроде +44 градусов. Это означает, что их датчики установлены на солнцепеке, и объективную картину они показать не могут.

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Александр Авдеев