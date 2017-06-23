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сегодня, 17:19 8

4 июля в Благовещенске выдалось самым жарким за последние 117 лет

4 июля в Благовещенске выдалось самым жарким за последние 117 лет

Во вторник, 4 июля, в Благовещенске погода установила впечатляющий температурный рекорд. Так жарко в этот день в областной столице не было ни разу за последние, как минимум, 117 лет.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, за последние 12 часов максимальная температура воздуха в Благовещенске достигла отметки в +35 градусов, что и обеспечило рекорд. Предыдущий рекордный показатель пришелся на 4 июля 2000 года – тогда воздух прогрелся до +34,5 градуса.

Синоптики отмечают, что горожанам не стоит верить уличным экранам, на которые сегодня выводятся совсем уж фантастические показатели – вроде +44 градусов. Это означает, что их датчики установлены на солнцепеке, и объективную картину они показать не могут.

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#погода

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • komarovse34

    komarovse34
    1 час назад

    Caмый! лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://urlcut.ru/4pig

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Только что вернулись из Белогорска. В машине с кондишеном еще ничего.

    Но на улице адЪ.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Лето жги! Тебя так мало у нас

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    сидя под кондиционером не надо верить,что 44 градуса,а идя по улице под палящими лучами солнца чувствуется все 50 градусов.

  • Victrix

    Victrix
    38 минут назад

    В Кабуле сегодня +33. Небольшой дождь.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    32 минуты назад

    Сверх-жары чота не заметил. Если бы не эта новость, то не знал бы, что сегодня выдающийся для Благовещенска день).

  • Serж 777

    Serж 777
    29 минут назад

    В Кёнике к 12 дня всего +15 и дождь!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 минута назад

    Serж 777

    В Кёнике к 12 дня всего +15 и дождь!



    Хорошая погода, зато не вспотеешь).

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