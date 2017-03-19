На депутатские выборы в Приамурье кандидаты идут семейными кланами

Региональные отделения политических партий в Амурской области начинают определяться со списками кандидатов на предстоящие выборы. Так получается, что в этом году за депутатские кресла различных уровней будет бороться немало родственников уже действующих депутатов или чиновников.

Сразу несколько родственников планируют идти на выборы от «Единой России». Депутатами Благовещенской гордумы планируют стать три родственника. По одномандатному избирательному округу № 18 будет баллотироваться Елена Синькова. Она является дочерью депутата областного заксобрания Александра Синькова. Вне выборной жизни она работает на предприятии отца – специалист по связям с общественностью ЗАО «Амурстрой».

Кандидат «Единой России» по 16-му округу – Александр Имамееев. Его старший родственник Олег Имамеев – также депутат областного заксобрания. До прошлых выборов в 2016 году Олег Гатаулович трудился депутатом гордумы. Оба родственника работают в группе компаний САР: старший руководит «САР-Холдинг», младший – «САР-Дорожник».

Третий родственник – Владимир Семенов – представит «Единую Россию» на втором округе. Гендиректор и одновременно игрок футбольного клуба «Благовещенск» не является родственником депутата. Зато он – сын председателя Амурского областного суда Сергея Семенова.

У амурских коммунистов тоже есть своеобразная депутатская династия. На выборы в гордуму Благовещенска по одномандатному избирательному округу № 11 КПРФ выдвигает Максима Ракутина. Максим является мужем Татьяны Ракутиной, которая в свое время была депутатом и гордумы, и областного заксобрания, участвовала в выборах в мэры Благовещенска. Кстати, в 2017 году она тоже планирует участвовать в выборах – в Совет народных депутатов Благовещенского района.

А вот у либеральных демократов Приамурья родственных связей среди возможных кандидатов не наблюдается. Более того, в этом году именно у регионального отделения этой партии распался самый знаменитый в области родственный депутатский тандем – братьев Сергея и Ивана Абрамовых. В разное время они депутатствовали на разных уровнях: в гордуме, областном заксобрании, а Иван стал депутатом Госдумы РФ. Однако в марте 2017 года Сергей Абрамов сложил полномочия депутата областного заксобрания, поскольку уехал из Амурской области.

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Василий Кленин