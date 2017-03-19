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сегодня, 17:07 12

На депутатские выборы в Приамурье кандидаты идут семейными кланами

На депутатские выборы в Приамурье кандидаты идут семейными кланами

Региональные отделения политических партий в Амурской области начинают определяться со списками кандидатов на предстоящие выборы. Так получается, что в этом году за депутатские кресла различных уровней будет бороться немало родственников уже действующих депутатов или чиновников.

Сразу несколько родственников планируют идти на выборы от «Единой России». Депутатами Благовещенской гордумы планируют стать три родственника. По одномандатному избирательному округу № 18 будет баллотироваться Елена Синькова. Она является дочерью депутата областного заксобрания Александра Синькова. Вне выборной жизни она работает на предприятии отца – специалист по связям с общественностью ЗАО «Амурстрой».

Кандидат «Единой России» по 16-му округу – Александр Имамееев. Его старший родственник Олег Имамеев – также депутат областного заксобрания. До прошлых выборов в 2016 году Олег Гатаулович трудился депутатом гордумы. Оба родственника работают в группе компаний САР: старший руководит «САР-Холдинг», младший – «САР-Дорожник».

Третий родственник – Владимир Семенов – представит «Единую Россию» на втором округе. Гендиректор и одновременно игрок футбольного клуба «Благовещенск» не является родственником депутата. Зато он – сын председателя Амурского областного суда Сергея Семенова.

У амурских коммунистов тоже есть своеобразная депутатская династия. На выборы в гордуму Благовещенска по одномандатному избирательному округу № 11 КПРФ выдвигает Максима Ракутина. Максим является мужем Татьяны Ракутиной, которая в свое время была депутатом и гордумы, и областного заксобрания, участвовала в выборах в мэры Благовещенска. Кстати, в 2017 году она тоже планирует участвовать в выборах – в Совет народных депутатов Благовещенского района.

А вот у либеральных демократов Приамурья родственных связей среди возможных кандидатов не наблюдается. Более того, в этом году именно у регионального отделения этой партии распался самый знаменитый в области родственный депутатский тандем – братьев Сергея и Ивана Абрамовых. В разное время они депутатствовали на разных уровнях: в гордуме, областном заксобрании, а Иван стал депутатом Госдумы РФ. Однако в марте 2017 года Сергей Абрамов сложил полномочия депутата областного заксобрания, поскольку уехал из Амурской области.

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#выборы #гордума #заксобрание #суды

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    семейная преемственность - здорово)

  • komarovse34

    komarovse34
    1 час назад

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  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Ну ещё бы,козлик проскочил ж. все хотят кусок пирожка.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Внучка деда

    семейная преемственность - здорово)



    Быть внукам дедовой внучки вечными троллями

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Ну да, династии. Династии шахтеров, комбайнерво, сантехников. А тут династии депутатов.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Даже читать мерзко.

  • Tуман

    Tуман
    42 минуты назад

    Куда катимся? Скоро депутатские кресла по наследству будем передавать. Хотя, по-моему, так оно уже и происходит.

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    Лет десять назад в Белогорске тоже сидели в городской думе папа и сын Поздеевы. Так Андрюшка, сынишка который, сидит за решёткой за растрату бюджетных средств. Та ещё гнида.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    27 минут назад

    какие нафиг по наследству? у нас не монархия! Народ еще не проголосовал, а значит не факт, что все эти родственники возьмут мандаты

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    Внучка деда

    какие нафиг по наследству? у нас не монархия! Народ еще не проголосовал, а значит не факт, что все эти родственники возьмут мандаты



    Хватит придуряться. Всех "выбирут". Тебе уж это давно известно. Привет Коляну.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    21 минута назад

    Внучка деда

    какие нафиг по наследству? у нас не монархия! Народ еще не проголосовал, а значит не факт, что все эти родственники возьмут мандаты



    В правительство сходишь уточнить, кто там и кому родственниками приходится?

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    15 минут назад

    Такахули. Просто грузинское вино...

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