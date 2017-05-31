Амурские фермеры получили гранты более чем на 33 миллиона рублей

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В Приамурье главам КФХ региона вручили гранты на 33 миллиона рублей. Из 28 фермеров грантополучателями стали 18 человек. Основным направлением развития их КФХ станет молочное и мясное скотоводство, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Планы развития ваших ферм, предприятий полностью отвечают требованиям аграрной политики правительства Амурской области. А стратегическими направлениями этой политики являются обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского хозяйства и развитие социальной инфраструктуры в сельской местности», – отметил губернатор Приамурья Александр Козлов во время церемонии вручения грантов.

Впервые в программе приняли участие две семьи из старообрядческой общины Свободненского района. Как отметил Александр Козлов, это особый уклад жизни, традиции, которые аграрная политика области также должна учитывать.

Грантополучателями стали хозяйства из Белогорского, Бурейского, Серышевского, Свободненского, Ивановского, Мазановского, Михайловского, Ромненского районов.

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#сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе