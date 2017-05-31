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сегодня, 16:58 5

Амурские фермеры получили гранты более чем на 33 миллиона рублей

Амурские фермеры получили гранты более чем на 33 миллиона рублей
Фото пресс-службы правительства Амурской области

В Приамурье главам КФХ региона вручили гранты на 33 миллиона рублей. Из 28 фермеров грантополучателями стали 18 человек. Основным направлением развития их КФХ станет молочное и мясное скотоводство, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Планы развития ваших ферм, предприятий полностью отвечают требованиям аграрной политики правительства Амурской области. А стратегическими направлениями этой политики являются обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского хозяйства и развитие социальной инфраструктуры в сельской местности», – отметил губернатор Приамурья Александр Козлов во время церемонии вручения грантов.

Впервые в программе приняли участие две семьи из старообрядческой общины Свободненского района. Как отметил Александр Козлов, это особый уклад жизни, традиции, которые аграрная политика области также должна учитывать.

Грантополучателями стали хозяйства из Белогорского, Бурейского, Серышевского, Свободненского, Ивановского, Мазановского, Михайловского, Ромненского районов.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • komarovse34

    komarovse34
    1 час назад

    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

  • Внучка деда

    Внучка деда
    35 минут назад

    с такими новостями я скоро всерьез начну задумываться об открытии своего фермерского хозяйства)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    21 минута назад

    Внучка деда

    с такими новостями я скоро всерьез начну задумываться об открытии своего фермерского хозяйства)



    Чо ты врёшь, а?.. О ЧЁМ ты там задумаешься? Ты ж из своей деревни СБЕЖАЛ в город, и сейчас на кнопки давишь, лишь бы обратно не отправили.

  • Baska

    Baska
    15 минут назад

    Внучка деда-особа мужского пола?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 минут назад

    Baska

    Внучка деда-особа мужского пола?



    Бесполая.. оно тут может называться кем угодно.У него много имён.одно из них - число зверя.

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