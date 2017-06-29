Роспотребнадзор: в жару следует обеспечить работников напитками и даже сократить рабочий день
Из-за установившейся в Приамурье жаркой погоды амурский Роспотребнадзор составил памятку для работодателей. Ведомство рекомендует обратить внимание на микроклимат на рабочих местах в жаркий период. В частности, обеспечить сотрудников предприятий напитками, чаем, бутилированной водой и даже организовать питьевые фонтанчики.
«Микроклимат производственных помещений является важным фактором трудового процесса, оказывающим непосредственное влияние на состояние здоровья работника и его работоспособность», – акцентируется в памятке.
Специалисты рекомендуют также использовать системы кондиционирования и вентиляторы в помещениях, выдавать специальную одежду, делать дополнительные перерывы в работе и даже сокращать трудовой день.
С первых чисел июля в Амурской области установилась сухая жаркая погода. Дневные температуры превышают +35°С. При этом, по прогнозам синоптиков, жара продлится еще неделю.
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