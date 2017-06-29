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Роспотребнадзор: в жару следует обеспечить работников напитками и даже сократить рабочий день

Роспотребнадзор: в жару следует обеспечить работников напитками и даже сократить рабочий день

Из-за установившейся в Приамурье жаркой погоды амурский Роспотребнадзор составил памятку для работодателей. Ведомство рекомендует обратить внимание на микроклимат на рабочих местах в жаркий период. В частности, обеспечить сотрудников предприятий напитками, чаем, бутилированной водой и даже организовать питьевые фонтанчики.

«Микроклимат производственных помещений является важным фактором трудового процесса, оказывающим непосредственное влияние на состояние здоровья работника и его работоспособность», – акцентируется в памятке.

Специалисты рекомендуют также использовать системы кондиционирования и вентиляторы в помещениях, выдавать специальную одежду, делать дополнительные перерывы в работе и даже сокращать трудовой день.

С первых чисел июля в Амурской области установилась сухая жаркая погода. Дневные температуры превышают +35°С. При этом, по прогнозам синоптиков, жара продлится еще неделю.

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#здоровье #погода

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Ну, ну! Сократить рабочий день в жару, а тем, у кого в кабинетах и в рабочих помещениях нет кондеров еще и дополнительно доплачивать, что то по типу северных, как за экстремальные условия.

  • komarovse34

    komarovse34
    1 час назад

    Caмый! лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://urlcut.ru/4pig

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