В амурском селе подожгли два здания: подозреваемый задержан

Фото: ptzgovorit.ru

В одном из сел Октябрьского района произошел поджог двух зданий, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Подозреваемый в поджоге задержан.

В ведомстве ИА «Амур.инфо» уточнили, что одно из зданий это – магазин, предназначение второго не озвучивается.

Подозреваемого задержали в тот же день, когда случились поджоги. Он – 45-летний житель села. По фактам происшествий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Сейчас мужчина находится под стражей. Причины произошедшего выясняются.

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#происшествия

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Александр Авдеев