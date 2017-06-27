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сегодня, 17:01 1

В День семьи, любви и верности в Белогорске поженят 16 пар

В День семьи, любви и верности в Белогорске поженят 16 пар
Фото: pravmir.ru

День семьи, любви и верности отметят в Белогорске торжественным мероприятием. У памятника Петру и Февронии вблизи городского ЗАГСа состоится вручение свидетельств о регистрации брака, а также чествование молодоженов, сообщает белогорская пресс-служба. 16 пар скрепят свои отношения узами брака.

Также поздравления будет принимать семья с супружеским стажем в 30 лет.

«8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности, – рассказала директор дома культуры “Амурсельмаш” Маргарита Терещенко. – Появился праздник сравнительно недавно, в 2008 году, который как раз был объявлен Годом семьи. Впервые идея создания подобного праздника родилась у жителей города Мурома, расположенного во Владимирской области. Именно в нем жили святые супруги Петр и Феврония. Они считаются покровителями христианского брака. День 8 июля является датой их памяти».

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#Белогорск #отдых #праздники

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Комментарии
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  • komarovse34

    komarovse34
    1 час назад

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