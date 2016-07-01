Учредитель компании «Городок» Виктор Лабушев удивился, что стал фигурантом уголовного дела

Еще два учредителя строительной компании «Городок» – Виктор Лабушев и Галихан Оспанов – стали фигурантами уголовного дела о растрате. Виктор Лабушев прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что удивился возбуждению уголовного дела в отношении него.

«Для меня это было новостью, – сообщил он. – Я никогда не руководил финансами. У меня совершенно другие функции были. Не знаю, почему так получилось, но будем доказывать свою невиновность».

Виктор Лабушев пояснил, что в его ведении находилась общественная работа, решение спорных вопросов. «Галихан Оспанов занимался юридическими вопросами, так как он юрист, – добавил он. – А Александр Викторович Сакания был руководителем и вместе с Поповым решал все финансовые вопросы».

Виктор Павлович пояснил, что из состава учредителей «Городка» он не выходил, а Оспанов вышел в прошлом году.

«Сейчас буду доказывать свою невиновность… Хотя, как невиновность – люди же пострадали, – рассказал Виктор Лабушев. – Вроде я учредитель и в то же время к финансам отношения не имел. Конечно, серьезные вопросы мы решали, договариваясь. Например, купить или продать какую-нибудь крупную технику. Но текущая финансовая деятельность меня не касалась».

Он считает, что если бы компании дали год поработать и не банкротили, то они смогли бы решить финансовые вопросы, продали бы активы.

Что касается обвинения в том, что учредители дали распоряжение директору «Городка» Попову не финансировать строительство жилых домов, Виктор Павлович повторил, что никаких финансовых указаний Попову никогда не давал. «Это не потому, что я боюсь ответственности, – добавил он. – Мне, на самом деле, больше всего стыдно перед дольщиками. Но вот такая ситуация получилась, мы сами с 2013 года зарплату не получали. Трудно ответить, почему так получилось. Подорожал доллар, и материалы подорожали. Сразу вдвое стоимость работ китайцев выросла. Но всей картины я не знаю».

Виктор Павлович добавил, что свою вину он признает в том смысле, что должен был также контролировать финансовые потоки.

Галихан Оспанов комментировать сложившуюся ситуацию не стал.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в областном следственном управлении возбудили уголовные дела в отношении еще двух учредителей строительной компании «Городок». Предприятие в 2016 году обанкротили, затем в отношении учредителя Александра Сакании и директора Анатолия Попова возбудили уголовное дело. Фигуранты попали под домашний арест. Теперь еще двух учредителей, каковыми в «Городке» были Виктор Лабушев и Галихан Оспанов, обвинили в соучастии в растрате.

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#происшествия #строительство

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Василий Кленин