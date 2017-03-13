Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость
сегодня, 15:46 0

В Белогорске модернизируют уличное освещение

Обновление уличной подсветки идет в Белогорске. Как сообщает пресс-служба Белогорска, мероприятия выполняются в рамках муниципальной программы, направленной на благоустройство территории муниципалитета вплоть до 2020 года.

«Установка уличного освещения осуществляется в селе Низинное (улица Школьная, переулок Северный) и улица Авиационная (район разворотной площадки Мостоотряда), – рассказала начальник белогорского отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Башкирова. – Сегодня специалисты выходят на улицу Озерную и устанавливают фундаменты под опоры уличного освещения в количестве 10 штук. На следующей неделе подрядная организация планирует уже установку опор уличного освещения с протяжкой электролинии и установкой светильников».

Параллельно ведутся работы по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры». На проезжей части улицы Красноармейской появится 26 опор уличного освещения. Их установят от Набережной до Коммунальной.

«Данный участок дорожной сети является одним из сложных в плане выполнения земляных работ, – отмечает Наталья Башкирова. – Здесь много подземных коммуникаций сторонних организаций. Много согласований и подготовительных мероприятий. Сегодня планируется установка фундамента под опоры уличного освещения вдоль автомобильной дороги. Кроме этого, по уице Красноармейской будет установлено порядка 69 парковых светильников».

Просмотров всего: 33

#Белогорск

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Белогорске на реке Томь пропал пловец
Происшествия 5

В отношении ударившего фельдшера в Белогорске мужчины возбудили уголовное дело
Общество 6

Белогорцев приглашают поцеловаться на центральной площади
Происшествия 28

В Белогорске ночью мужчина ударил фельдшера скорой