В Белогорске модернизируют уличное освещение

Обновление уличной подсветки идет в Белогорске. Как сообщает пресс-служба Белогорска, мероприятия выполняются в рамках муниципальной программы, направленной на благоустройство территории муниципалитета вплоть до 2020 года.

«Установка уличного освещения осуществляется в селе Низинное (улица Школьная, переулок Северный) и улица Авиационная (район разворотной площадки Мостоотряда), – рассказала начальник белогорского отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Башкирова. – Сегодня специалисты выходят на улицу Озерную и устанавливают фундаменты под опоры уличного освещения в количестве 10 штук. На следующей неделе подрядная организация планирует уже установку опор уличного освещения с протяжкой электролинии и установкой светильников».

Параллельно ведутся работы по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры». На проезжей части улицы Красноармейской появится 26 опор уличного освещения. Их установят от Набережной до Коммунальной.

«Данный участок дорожной сети является одним из сложных в плане выполнения земляных работ, – отмечает Наталья Башкирова. – Здесь много подземных коммуникаций сторонних организаций. Много согласований и подготовительных мероприятий. Сегодня планируется установка фундамента под опоры уличного освещения вдоль автомобильной дороги. Кроме этого, по уице Красноармейской будет установлено порядка 69 парковых светильников».

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#Белогорск

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Анастасия Болотина