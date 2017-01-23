В Приамурье приедет глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов

Фото пресс-службы правительства амурской области

В регионе ожидают приезда главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. Об этом на встрече с губернатором Приамурья заявил исполняющий обязанности руководителя Амурского управления службы судебных приставов Леонид Митин. Чиновники обсудили вопросы взаимодействия регионального правительства и службы судебных приставов.

Александр Козлов и Леонид Митин отдельно подняли вопрос взаимодействия по ликвидации задолженности по заработной плате в организациях области. Также исполняющий обязанности главы службы судебных приставов сообщил о запланированном посещении Приамурья руководителем федеральной службы Дмитрием Аристовым.

Леонид Митин принял руководство управлением Федеральной службы судебных приставов по Амурской области после того, как от должности был отстранен Алексей Гришин. Митин был его заместителем, правда, в последнее время исполнял обязанности руководителя управления в ЕАО.

Алексей Гришин и его заместитель Владимир Бондарев подозреваются в растрате 38 тысяч рублей. Сам Алексей Романович в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» заявил, что бюджетных средств не присваивал и не растрачивал.

Предыдущий руководитель Владимир Дубина был отстранен от должности. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, за счет денег, полученных на погашение задолженности по зарплате работникам, экс-руководитель выписывал повышенные премии.

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Нино Кохреидзе