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сегодня, 15:37 1

В Благовещенск на продажу везли 18 тонн размороженной рыбы

В Благовещенск на продажу везли 18 тонн размороженной рыбы
Фото: moldovatruck.md

В Благовещенск из Владивостока не доехали 18 тонн рыбы, предназначенной для продажи. Продукция оказалась разморожена, это было вывялено, когда фуру с рыбой остановили на посту ДПС.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на посту ДПС в поселке Лучегорск остановили рефрижераторную фуру. В ходе осмотра было выявлено, что в кузове большегруза находятся 18 тонн частично размороженной рыбной продукции. Товар направлялся из Владивостока в Благовещенск.

Как показали проведенные замеры, температура в толще мороженых наваги, минтая, фарша и филе минтая составила от -11 до -13 градусов при необходимых -18. Водитель фуры пояснил, что в пути он отключил рефрижераторную установку, чтобы сэкономить топливо. В результате температура продукции стала повышаться.

Когда температура падает до -14…-16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и препятствует ее окислению. В результате несоблюдения температурного режима при длительной транспортировке теряются качественные и питательные свойства рыбной продукции. Потери температуры негативно влияют на внешний вид поставляемой рыбы, делая ее непривлекательной для покупателей.

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#торговля

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Комментарии
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  • Майкл28

    Майкл28
    8 минут назад

    Сейчас водитель купит 18 тонн рыбы. Сэкономил топливо))

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