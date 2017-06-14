В Благовещенск на продажу везли 18 тонн размороженной рыбы

Фото: moldovatruck.md

В Благовещенск из Владивостока не доехали 18 тонн рыбы, предназначенной для продажи. Продукция оказалась разморожена, это было вывялено, когда фуру с рыбой остановили на посту ДПС.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на посту ДПС в поселке Лучегорск остановили рефрижераторную фуру. В ходе осмотра было выявлено, что в кузове большегруза находятся 18 тонн частично размороженной рыбной продукции. Товар направлялся из Владивостока в Благовещенск.

Как показали проведенные замеры, температура в толще мороженых наваги, минтая, фарша и филе минтая составила от -11 до -13 градусов при необходимых -18. Водитель фуры пояснил, что в пути он отключил рефрижераторную установку, чтобы сэкономить топливо. В результате температура продукции стала повышаться.

Когда температура падает до -14…-16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и препятствует ее окислению. В результате несоблюдения температурного режима при длительной транспортировке теряются качественные и питательные свойства рыбной продукции. Потери температуры негативно влияют на внешний вид поставляемой рыбы, делая ее непривлекательной для покупателей.

Просмотров всего: 298

#торговля

распечатать

Александр Авдеев