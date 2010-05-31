Художественная школа Благовещенска завоевала награду на всероссийском конкурсе

Художественная школа города Благовещенска приняла участие в III Всероссийской конференции «Инновации в образовании» и стала лауреатом конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей–2017» в номинации «Лучшая детская художественная школа–2017». Конкурс и конференция проходили в Санкт-Петербурге 26-28 мая 2017 года.

«Нам прислали приглашение, положение о конкурсе. Мы подготовили документы, оформили заявку, отправили. Участвовать можно было либо очно, либо заочно. Мы участвовали заочно, так как у нас конец мая были экзамены. Некому было ехать. Прошли, стали лауреатами и сейчас получили наградные документы», – рассказала Юлия Железниченко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

В заявке нужно было написать, по каким программам ведется обучение, указать, в каких международных конкурсах школа участвовала и какие инновационные разработки имеет.

«Наша школа оборудована компьютерными классами, мы также постоянно проводим разного уровня мастер-классы для горожан. Конечно, регулярно участвуем в международных, всероссийских конкурсах, привозим оттуда призовые места. Кстати, наша школа уже становилась лауреатом в этом же конкурсе в 2014 году», – пояснила Юлия Железниченко.

Всего в благовещенской художественной школе обучаются около 700 детей, познающих мир изобразительного искусства.

Директор художественной школы Светлана Картошкина, участник III Всероссийской конференции «Инновации в образовании», награждена медалью «Общественное признание. Педагогическая слава».

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Нино Кохреидзе