Россиянам втрое увеличат порог задолженности для запрета на выезд за границу

Фото: avtokredity-v-msk.ru

С 10 тысяч до 30 тысяч рублей может увеличиться минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовил и планирует принять 4 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщил «Известиям» член комитета Зариф Байгускаров.

По его словам, обновлённый документ вступит в силу 1 октября этого года. При этом, подчеркнул собеседник издания, послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.

Изначально документ был направлен на ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за границу (сейчас на это уходит 7-10 дней). Осенью 2016 года глава кабмина Дмитрий Медведев отмечал, что эта процедура «должна быть значительно короче, не больше суток».

Как следует из обновленной версии законопроекта, ко второму чтению идея ускорения снятия ограничений на выезд сохранилась. В документе появилось уточнение: взаимодействие приставов и ФСБ должно идти в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ.

По словам собеседника издания, предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Ко второму чтению законопроект увеличивает сумму долга, при которой пристав может ограничить выезд человеку за границу – с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Впрочем, этот порог увеличивается лишь на время. Должнику даётся пять дней для добровольного погашения долга. Если по истечении этого срока он не расплатится в течение двух последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тысяч рублей. Это касается, в том числе, долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе.

Также важно иметь в виду, что это нововведение не касается «социально значимых» долгов – по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда.

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Алексей Воскобойников