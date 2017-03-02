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сегодня, 15:00 1

Действия врачей, когда в перинатальном центре чуть не погибла пациентка, проверят эксперты

Действия врачей, когда в перинатальном центре чуть не погибла пациентка, проверят эксперты

Амурский минздрав провел ведомственную проверку после опубликования информации об инциденте с пациенткой перинатального центра в Благовещенске. Будет проведена также вневедомственная экспертиза. Об этом говорится в ответе министерства на запрос ИА «Амур.инфо».

Ведомственная проверка показала, что медицинская помощь пациентке в Амурской областной клинической больнице была оказана в соответствии с приказом Минздрава РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"».

«Для проведения вневедомственной экспертизы министерством здравоохранения Амурской области организована проверка качества оказания медицинской помощи пациентке экспертами страховой медицинской компании АО "СОГАЗ-Мед". После получения результатов независимой экспертизы будет проведено повторное заседание врачебной комиссии ГАУЗ АО "АОКБ"», – говорится в ответе министерства.

Как сообщало Амур.инфо, 17-летняя благовещенка чуть не погибла после того, как ей сделали кесарево сечение в Амурском областном перинатальном центре. У нее развилось осложнение, и врачам пришлось бороться за ее жизнь. У пациентки выкачали несколько литров гноя, также ей пришлось удалить матку и маточные трубы. Мать девушки обратилась в прокуратуру.

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#дети #здоровье #областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    9 минут назад

    Как страшно отправлять рожениц после такого..девушке и ее ребеночку выздоровления!

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