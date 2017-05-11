В Кемерове на файер-шоу загорелся человек

Фото: news.vse42.ru

Кузбасские правоохранители начали проверку по ЧП с возгоранием молодого человека во время выступления факиров на Красном озере в Кемерове. Инцидент произошёл в пятницу, 30 июня, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В ходе мероприятия, посвящённого массовому запуску фонариков на воду, проходили выступления различных коллективов. В том числе перед кемеровчанами выступила группа факиров с файер-шоу.

Во время представления произошёл несчастный случай: один из участников обжег себе лицо и голову, двое его коллег получили незначительные ожоги.

«В настоящее время по факту прецедента на озере Красном проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, идёт проверка соблюдения требований техники безопасности на массовом мероприятии. В результате проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе.

Во время происшествия рядом со сценой не было ни сотрудников медицинской службы, ни спасателей. На помощь пострадавшим пришли зрители мероприятия: люди быстро среагировали и замотали парню лицо футболкой, чтобы перекрыть доступ кислорода к огню.

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Алексей Воскобойников