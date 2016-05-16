В 2018 году на космодроме Восточный запланировано пять пусков
С амурского космодрома Восточный в следующем году планируют пять пусков, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости. Дальше количество пусков будет увеличиваться.
«Сначала два, в следующем году по планам – пять, и дальше по нарастающей», – прокомментировал чиновник.
Также Рогозин озвучил сроки завершения работ по пускам ракет с амурского космодрома. Так, в 2021 году – Ангара-5М, после 2025 года – сверхтяжелая ракета.
До конца 2017 года создадут две новые ракеты «Союз», предназначенные для запусков с космодрома Восточный. «Союз-2.1а» предназначен для запуска космических аппаратов «Канопус», а «Союз-2.1б» – для запуска космического аппарата «Метеор».
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