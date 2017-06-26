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сегодня, 14:26 3

Очевидцы: строительная техника сваливает мусор в реку Чигиринку (видео)

Очевидцы: строительная техника сваливает мусор в реку Чигиринку (видео)

Жители микрорайона Тепличный Благовещенска жалуются на загрязнение местной реки Чигиринки. По их сведениям, техника одной из строительных компаний сбрасывает в речку мусор.

О том, как это происходит, горожане 3 июля сняли видео. Они уточнили, что строители возводят неподалеку от 10-этажного дома № 23/2 на улице Воронкова 3-этажный жилой комплекс «Уютный», а строительный мусор сбрасывают в Чигиринку. Захламлен и мостик, по которому жители микрорайона ходят на Чигиринские поля.

Согласно открытым данным, работы по возведению жилого комплекса «Уютный» ведет строительная компания «АНК». Однако в самой компании заверили, что не имеют отношения к объекту.

Просмотров всего: 676

#происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Наповадились изподтишка только всё снимать и выкладывать... Мол я же снял... разбирайтесь... А самим предпринять какие либо действия кишка тонка.... Например, спуститься от туда откуда удосужились снять сей факт к погрузчику, подойти к машинисту, по базарить на тему кто приказал это делать и шваркнуть умника пару раз об ковшик безмозглой головой....

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    КайзерНаповадились изподтишка только всё снимать и выкладывать... Мол я же снял... разбирайтесь... А самим предпринять какие либо действия кишка тонка.... Например, спуститься от туда откуда удосужились снять сей факт к погрузчику, подойти к машинисту, по базарить на тему кто приказал это делать и шваркнуть умника пару раз об ковшик безмозглой головой....


    А эта безмозглая голова снимет побои, напишет заяву и посадит. да ещё и моральную компенсацию потребует в мильён. так что лучше снимать издали и чтоб номер было видно и выкладывать, пусть полиционеры разбираются, они за это зп получают

  • Медсестра Глэдис

    Медсестра Глэдис
    56 минут назад

    Кайзер

    Наповадились изподтишка только всё снимать и выкладывать... Мол я же снял... разбирайтесь... А самим предпринять какие либо действия кишка тонка.... Например, спуститься от туда откуда удосужились снять сей факт к погрузчику, подойти к машинисту, по базарить на тему кто приказал это делать и шваркнуть умника пару раз об ковшик безмозглой головой....



    какой ты грозный, не Иваном кличут случайно?



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