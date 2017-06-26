Очевидцы: строительная техника сваливает мусор в реку Чигиринку (видео)

Жители микрорайона Тепличный Благовещенска жалуются на загрязнение местной реки Чигиринки. По их сведениям, техника одной из строительных компаний сбрасывает в речку мусор.

О том, как это происходит, горожане 3 июля сняли видео. Они уточнили, что строители возводят неподалеку от 10-этажного дома № 23/2 на улице Воронкова 3-этажный жилой комплекс «Уютный», а строительный мусор сбрасывают в Чигиринку. Захламлен и мостик, по которому жители микрорайона ходят на Чигиринские поля.

Согласно открытым данным, работы по возведению жилого комплекса «Уютный» ведет строительная компания «АНК». Однако в самой компании заверили, что не имеют отношения к объекту.

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#происшествия #строительство

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Александр Авдеев