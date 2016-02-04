«Зеленый пожар» разгорелся на полях Амурской области

Фото: udec.ru

Во всех хозяйствах области закончилась посевная кампания. Аграрии засеяли больше миллиона гектаров. Это на 30 тысяч больше прошлогоднего.

Основная культура – соя. Однако, по словам специалистов, немало засеяли и зерновых культур. Этого хватит для обеспечения Приамурья товарным и фуражным зерном. Сейчас фермеры бросили силы на уничтожение сорняков.

«Хозяйства проводят уход за посевами. Всегда обычно в это время на полях бушует так называемый зеленый пожар – так мы называем развитие сорных растений. Сложились благоприятные условия для их прорастания. И чтобы нам обезопасить наши посевы, ведется борьба с сорной растительностью – как механическим, так и прежде всего химическим способом», – рассказывает начальник управления растениеводства амурского минсельхоза Александр Седых.

Первая культура, которую соберут на полях Приамурья, – ячмень. Уборочную кампанию планируют начать в конце июля–начале августа, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

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#сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе