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4июля
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сегодня, 14:05 3

Амурские охотники выстроились в очередь, чтобы получить разрешение на отстрел кабанов

Амурские охотники выстроились в очередь, чтобы получить разрешение на отстрел кабанов
Фото: hunt-dogs.ru

С 1 августа в Амурской области начинается сезон охоты на кабана. Но уже сейчас охотники практически выстраиваются в очередь, чтобы получить разрешение на отстрел дикой свиньи.

3июля управление по охране животного мира области начало принимать заявки от желающих. В итоге 236 человек подали заявление на получение разрешения в первый же день.

«Некоторые из них занимали очередь с субботы, опасаясь, что на всех желающих квот может не хватить», – комментируют в пресс-службе амурского управления по охране животного мира и ООПТ.

В этом году управление планирует выдать 5 716 разрешений на отстрел кабана. Их стоимость осталась на уровне прошлого года: 650 рублей составит государственная пошлина, 450 рублей — сбор за отстрел одной взрослой особи (поросенок до года обойдется в 235 рублей). Заявления от охотников принимают как в управлении по охране животного мира и ООПТ, так и отделениях МФЦ на всей территории области.

По данным последнего учета, всего на территории Приамурья – 14 707 диких свиней.

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#отдых #природа

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Комментарии
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  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    45 минут назад

    Ух и бьют животных во все времена года, это делают законники и браконьеры, за одну охоту десятки тушь везут, этим не какая лицензия не нужна, они царьки местного масштаба.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    27 минут назад

    Оружие изъять 100%, охоту запретить, за нарушение правил охоты пожизненное лишение свободы,а кто будет употреблять дичь в пищу.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    26 минут назад

    Тех в ад на сковороду.

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