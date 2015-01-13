Амурские охотники выстроились в очередь, чтобы получить разрешение на отстрел кабанов

Фото: hunt-dogs.ru

С 1 августа в Амурской области начинается сезон охоты на кабана. Но уже сейчас охотники практически выстраиваются в очередь, чтобы получить разрешение на отстрел дикой свиньи.

3июля управление по охране животного мира области начало принимать заявки от желающих. В итоге 236 человек подали заявление на получение разрешения в первый же день.

«Некоторые из них занимали очередь с субботы, опасаясь, что на всех желающих квот может не хватить», – комментируют в пресс-службе амурского управления по охране животного мира и ООПТ.

В этом году управление планирует выдать 5 716 разрешений на отстрел кабана. Их стоимость осталась на уровне прошлого года: 650 рублей составит государственная пошлина, 450 рублей — сбор за отстрел одной взрослой особи (поросенок до года обойдется в 235 рублей). Заявления от охотников принимают как в управлении по охране животного мира и ООПТ, так и отделениях МФЦ на всей территории области.

По данным последнего учета, всего на территории Приамурья – 14 707 диких свиней.

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#отдых #природа

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Нино Кохреидзе