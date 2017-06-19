На Сахалине внедорожник наехал на голову загоравшей девушке

Фото: nation-news.ru

Несчастный случай произошёл на пляже в Александровске-Сахалинском: внедорожник, не поставленный на ручной тормоз, наехал на голову загорающей девушки. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на местный телеканал АСТВ.

По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу. Чтобы чувствовать себя комфортнее, они попытались машинами огородить свой лагерь от всех остальных. Одну из машин (тот самый злополучный внедорожник) они оставили на пригорке и, судя по всему, забыли включить ручник.

В итоге массивный автомобиль покатился, одним колесом придавив лежащей на его пути девушке голову. На крик пострадавшей прибежали её друзья. Молодые люди держали машину до тех пор, пока не удалось освободить раненую. Сразу после этого они вызвали скорую помощь.

Пострадавшую отвезли в больницу, где сделали магнитно-резонансную томографию. Первичное подозрение медиков на перелом черепа не подтвердилось, у пациентки обнаружили черепно-мозговую травму.

Правоохранительные органы ведут проверку по данному инциденту.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Алексей Воскобойников