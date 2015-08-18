Экс-министр Василий Орлов уехал работать в Москву

Бывший министр экономического развития областного правительства и до недавнего времени представитель председателя правления компании «СИБУР» в Амурской области Василий Орлов покидает Амурскую область. Его ждет новая работа в Москве. В эксклюзивном интервью для Амур.life он сообщил, что уезжает во вторник, 4 июля.

Руководство компании «СИБУР», где работает Василий Орлов, переводит бывшего амурского чиновника в блок подготовки кадров.

«Для себя этот перевод воспринимаю как опыт, в первую очередь. Конечно, сердце мое навсегда поселилось в Благовещенске. Я не хотел бы отсюда уезжать, но прекрасно понимаю, что это реалии современного мира. Если ты хочешь быть современным менеджером достаточно высокого уровня, ты должен следовать современным тенденциям, в частности, ты должен быть готов к смене географии, должен быть мобильным, разносторонне развитым.

Раньше я всегда старался оставаться здесь. Потому что здесь моя родина, здесь все друзья, родственники. Мне здесь хорошо и комфортно. Скажу так, Москва – не самый плохой город для жизни, но по мне лучше Благовещенска нет».

Василий Орлов признался, что после восьми лет в амурской политике, ушел из власти без сожаления. «Я ни разу об этом не жалел, ни разу не мечтал вернуться назад. Я не исключаю, что когда-то снова окажусь во власти, но жажды власти я не испытываю, не скучаю по ней», – пояснил он.

Он добавил, что сегодня областному правительству приходится работать в совершенно иной ситуации, нежели в его время. «Во-первых, серьезно сказалось на федеральном бюджете снижение цен на нефть, как следствие, пострадал федеральный бюджет, а за ним и все регионы. Во-вторых, влияние оказывают и международные санкции. В том числе и на те процессы, которыми занимался я в качестве министра – привлечение федеральных средств сюда, в регион. Санкции влияют на состояние банковской сферы, – пояснил экс-министр. – Денег в стране стало меньше, конкуренция за эти деньги обострилась».

Василий Орлов также дал оценку собственной песне, видео с которой когда-то опубликовал в соцсети. «На самом деле это очень по-любительски. Я не знаю нот и стихи такого же уровня, как мое музицирование. Дилетантский уровень. Сочиняю для внутреннего использования, для друзей», – признался поющий экс-чиновник.

Свой отъезд Василий Орлов командировкой назвать не решается: «Это перевод на другую должность внутри компании, не командировка. Я бы хотел вернуться в Благовещенск. Посмотрим, как все сложится».

Полностью интервью можно прочитать в интернет-журнале Амур.life.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», обособленное структурное подразделение ООО «СИБУР» в городе Благовещенске возглавил Андрей Полюлях, ранее руководивший Красноярским заводом синтетического каучука «СИБУРа».

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#жизнь #областная власть #экономика

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Василий Кленин