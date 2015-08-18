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сегодня, 13:42 9

Экс-министр Василий Орлов уехал работать в Москву

Экс-министр Василий Орлов уехал работать в Москву

Бывший министр экономического развития областного правительства и до недавнего времени представитель председателя правления компании «СИБУР» в Амурской области Василий Орлов покидает Амурскую область. Его ждет новая работа в Москве. В эксклюзивном интервью для Амур.life он сообщил, что уезжает во вторник, 4 июля.

Руководство компании «СИБУР», где работает Василий Орлов, переводит бывшего амурского чиновника в блок подготовки кадров.

«Для себя этот перевод воспринимаю как опыт, в первую очередь. Конечно, сердце мое навсегда поселилось в Благовещенске. Я не хотел бы отсюда уезжать, но прекрасно понимаю, что это реалии современного мира. Если ты хочешь быть современным менеджером достаточно высокого уровня, ты должен следовать современным тенденциям, в частности, ты должен быть готов к смене географии, должен быть мобильным, разносторонне развитым.

Раньше я всегда старался оставаться здесь. Потому что здесь моя родина, здесь все друзья, родственники. Мне здесь хорошо и комфортно. Скажу так, Москва – не самый плохой город для жизни, но по мне лучше Благовещенска нет».

Василий Орлов признался, что после восьми лет в амурской политике, ушел из власти без сожаления. «Я ни разу об этом не жалел, ни разу не мечтал вернуться назад. Я не исключаю, что когда-то снова окажусь во власти, но жажды власти я не испытываю, не скучаю по ней», – пояснил он.

Он добавил, что сегодня областному правительству приходится работать в совершенно иной ситуации, нежели в его время. «Во-первых, серьезно сказалось на федеральном бюджете снижение цен на нефть, как следствие, пострадал федеральный бюджет, а за ним и все регионы. Во-вторых, влияние оказывают и международные санкции. В том числе и на те процессы, которыми занимался я в качестве министра – привлечение федеральных средств сюда, в регион. Санкции влияют на состояние банковской сферы, – пояснил экс-министр. – Денег в стране стало меньше, конкуренция за эти деньги обострилась».

Василий Орлов также дал оценку собственной песне, видео с которой когда-то опубликовал в соцсети. «На самом деле это очень по-любительски. Я не знаю нот и стихи такого же уровня, как мое музицирование. Дилетантский уровень. Сочиняю для внутреннего использования, для друзей», – признался поющий экс-чиновник.

Свой отъезд Василий Орлов командировкой назвать не решается: «Это перевод на другую должность внутри компании, не командировка. Я бы хотел вернуться в Благовещенск. Посмотрим, как все сложится».

Полностью интервью можно прочитать в интернет-журнале Амур.life.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», обособленное структурное подразделение ООО «СИБУР» в городе Благовещенске возглавил Андрей Полюлях, ранее руководивший Красноярским заводом синтетического каучука «СИБУРа».

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#жизнь #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Расмус

    Расмус
    2 часа назад

    Скатертью дорога певчий ты наш

  • 55

    55
    2 часа назад

    Прям все заплакали... Думает, что его бездарность области приходилась(

  • Дочь Алексея

    Дочь Алексея
    1 час назад

    Пожелайте лучше человеку удачи и завидуйте молча!!!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Большому кораблю - большое плавание!

  • 55

    55
    1 час назад

    Дочь АлексеяПожелайте лучше человеку удачи и завидуйте молча!!!


    Завидовать не чему. Одни бодрячки областью управляют, едросня рулит по лозунгом 14 Козлов: Работа идёт, результат виден.

  • specc

    specc
    46 минут назад



    отрудникам дается возможность поработать не только в другой географии, но и в другом амплуа. Например, поработать в сфере финансов, сфере управления персоналом и так далее.



    Это вообще как? Сегодня ты экономист, а завтра инженер? После прочтения интервью для Амур.life появилось мнение, что всё как-то мутно и не досказано. Если почитать историю компании, так вообще муть, контора передается из рук в руки как мешок картошки.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    30 минут назад

    В этой Московии воздух отсутствует, что вы все претесь, кто кого ждет, на блатные места местные годами ждут, на тебе приперся, прошу любить и жаловать.

  • Mainer

    Mainer
    4 минуты назад

    Дочь Алексея

    Пожелайте лучше человеку удачи и завидуйте молча!!!



    Желаем удачи и сочувствуем молча.





    Какие ещё будут указания?

  • Александр II

    Александр II
    25 секунд назад

    Рад за рост Орлова и жаль, что область покидают умные и грамотные люди. Василий Александрович, удачи на новом месте!

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