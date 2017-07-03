За сутки в авариях в Приамурье пострадали 11 человек, один погиб

Фото: blag_dtp

3 июля на территории Амурской области произошло 6 ДТП, в которых пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Еще один человек погиб. По факту всех ДТП проводится проверка.

В ночь на 4 июля в аварии пострадал водитель мотоцикла Suzuki. Ему на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу таксист – рулевой Hyundai Solaris. 24-летний мотоциклист был травмирован.

В Белогорском районе в пятом часу вечера столкнулись две иномарки – Toyota Funcargo и Kia Pride. С травмами в больницу были госпитализированы 6 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по Амурской области.

В Сковородинском районе в 14:25 в результате опрокидывания КамАЗа погиб водитель. 42-летний пассажир доставлен в больницу с травмами.

В Благовещенске под колеса Toyota Harrier попал пожилой пешеход, который переходил дорогу перед близко движущимся автомобилем. 58-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

Около 8 вечера помощь медиков потребовалась 6-летнему ребенку. Водитель Toyota Probox при движении по дворовой территории не заметил юного пешехода, выбежавшего из-за стоящего транспортного средства.

Вечером в Октябрьском районе водитель 1984 года рождения, управляя мопедом, при повороте направо не справился с управлением. В итоге влетел в Nissan Datsun. Водитель мопеда травмирован.

Просмотров всего: 411

#ДТП

распечатать

Нино Кохреидзе