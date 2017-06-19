В Белогорске на реке Томь пропал пловец

Фото: amur28.info

В Белогорске разыскивают мужчину, который отправился в заплыв по реке Томь и пропал. Это произошло больше недели назад. С тех пор судьба горожанина неизвестна.

Как сообщает «Амур28.инфо», пропавший – Виктор Лебедев 1985 года рождения. Известно, что 25 июня мужчина находился в Белогорске вблизи реки Томь, в районе перекрестка улиц Партизанской и Набережной. Зайдя в воду, горожанин поплыл в сторону железнодорожного моста. После этого его след теряется.

На вид Виктору Лебедеву 28-32 года, он среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные с сединой, рост около 185-188 сантиметров. На правом плече – татуировка. На среднем пальце правой кисти мужчина носит перстень из металла белого цвета с изображением головы орла.

На момент исчезновения Виктор был одет в трусы бежевого цвета с изображением карт Таро.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении горожанина, просят сообщить по телефонам: 02, 102, 2-41-19.

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#Белогорск #происшествия

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Александр Авдеев