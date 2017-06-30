36-38 выше нуля: прогноз погоды в Амурской области на 5 июля

Фото: Photosight.ru

5 июля, в среду, в Амурской области будет переменно облачно, местами по северу ночью ожидается слабый, а днем – слабый и умеренный дождь. Возможны грозы. Ночью в отдельных районах опустится туман.

Скорость юго-западного ветра составит 2-7, днем местами с порывами – до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +19...+24, днем – +33...+38 градусов.

В Благовещенске ожидается ясная, без осадков погода. Ветер с юго-запада разовьет скорость ночью 4-9, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 22-24, днем – 34-36 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Температура воды в Амуре – 27, Зее – 25 градусов.

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Нина Гвоздкова