Амурские абитуриенты хотят стать космонавтами и математиками

В вузах Приамурья активно идет приемная кампания. В комиссиях отмечают: предпочтения выпускников меняются. О том, какие специальности и направления в этом году наиболее популярны у вчерашних школьников – на Амур.инфо.

В Амурский госуниверситет на сегодняшний день подано около семисот заявлений. Большая часть из них – на бакалавриат. В этом году в топе у абитуриентов электроэнергетика и электротехника, ракетные комплексы и космонавтика, экономика, менеджмент, бизнес-информатика, социология и юриспруденция.

Однако делать окончательные выводы о том, на каком факультете будет больше всего студентов, пока рано. Стоит поторопиться будущим журналистам и дизайнерам, поскольку сроки подачи документов на такие специальности и направления, как журналистика, филология, дизайн, монументально-декоративное искусство и конструирование изделий легкой промышленности, заканчиваются 8 июля. Это значительно раньше, чем на остальные.

«Это нужно для того, чтобы люди успели сдать вступительные испытания. У кого-то это собеседование, у других – рисунок, живопись, профессиональное тестирование… И все вступительные испытания должны закончиться до 26 июля – до срока окончания приема документов от поступающих по ЕГЭ», – говорит ответственный секретарь приемной комиссии АмГУ Елена Бурдуковская.

Меньше времени и у тех студентов, кто поступает в АмГУ по результатам экзаменов, проводимых на базе вуза. В эту категорию входят инвалиды, выпускники средне-профессиональных организаций и иностранцы. Их документы будут ждать до 15 июля.

А вот будущими учителями в этом году пока решили стать только 240 вчерашних школьников. Самое популярное направление в Благовещенском педуниверситете – математика и информатика – 28 заявлений. Второе место у психологии и соцпедагогики. Замыкают тройку информационные системы и технологии.

«Факультет иностранных языков с высоким конкурсом, физико-математический факультет в этом году радует, традиционно – психологи. У историков пока восемь заявлений – маловато, конкурс там обычно всегда больше», – отмечает ответственный секретарь приемной комиссии БГПУ Виталий Ямковой.

В медакадемии фактически только стартовал прием документов. Несмотря на то, что приемная комиссия академии начала свою работу вместе со всеми другими вузами, приносить заявления выпускники начали только сейчас. Результаты ЕГЭ по химии стали известны 3 июля. Пока подано 56 заявлений, большая часть – на лечебное дело.

В ДальГАУ популярность направлений год от года не меняется – сельское хозяйство, животноводство, экономика. Правда, все чаще студенты не хотят становиться рабочими, а стремятся в управление и агробизнес, сообщает информационная служба «Дорожного радио». Интересуются возможностью ведения своего дела. И, по прогнозам представителей приемной комиссии ДальГАУ, эта тенденция будет актуальна в ближайшие несколько лет.

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Александр Авдеев