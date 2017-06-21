Думским депутатам увеличили расходы на транспорт до 830 тысяч рублей в год

Фото: ipopen.ru

Комитет Госдумы утвердил в конце июня увеличение суммы, которую депутат может потратить на использование транспорта в командировках в регионах. Сумма увеличивается почти втрое – с 300 тысяч рублей до 830 тысяч рублей в год. Об этом РБК рассказали источники в думском аппарате.

По словам собеседников издания, в бюджет Госдумы на транспортное обеспечение депутатов в регионах обычно закладывалось порядка 100 миллионов рублей. В 2016 году средний расход парламентария на транспорт был около 300 тысяч рублей в год, но использовать его он мог лишь в региональную неделю. Деньги на эти цели тратились депутатами неравномерно: кто-то мог потратить 1 миллион, а кто-то и вовсе не пользоваться этим правом.

Схема оплаты служебного транспорта действует так: при поездках депутата в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить ему автомобиль. Счёт за использование служебной машины потом выставляется нижней палате.

С начала этого года депутаты обсуждали с руководством Думы возможность увеличения расходов на вышеуказанные цели на 200 миллионов рублей. Дополнительные деньги на транспортные расходы были переброшены из средств, предусмотренных в бюджете 2017 года на экспертно-аналитическую работу. По словам источника РБК, эти средства Госдума не успела потратить за полгода и, чтоб они не пропали, их направили на транспорт.

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#российская власть #финансы

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Алексей Воскобойников