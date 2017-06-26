Строителям космодрома Восточный должны 143 миллиона рублей

Фото: Vipstav.ru

Строители космодрома Восточный так и не получили всех своих денег. Долг перед ними на сегодняшний день составляет 143 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Самая весомая его часть приходится на бывший «Дальспецстрой», ныне – «Главное военно-строительное управление № 6» – 106,9 миллиона рублей.

Ещё 17,1 миллиона рублей задолжал «ЦентрСтрой». «Главное управление строительства дорог и аэродромов» не выплатило 14,6 миллиона рублей, 4,5 миллиона – долг «Управления механизации строительства».

Как сообщили в региональном правительстве, помимо задолженности перед строителями Восточного, на шести действующих предприятиях Приамурья и на десяти предприятиях-банкротах 639 сотрудникам не выплачено 39 миллионов рублей.

По состоянию на 3 июля задолженность по заработной плате в Амурской области составляет 39 миллионов рублей перед 639 работниками шести действующих организаций и 10 организаций-банкротов.

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#космодром #финансы #экономика

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Нина Гвоздкова