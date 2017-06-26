Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:21 0

Строителям космодрома Восточный должны 143 миллиона рублей

Строителям космодрома Восточный должны 143 миллиона рублей
Фото: Vipstav.ru

Строители космодрома Восточный так и не получили всех своих денег. Долг перед ними на сегодняшний день составляет 143 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Самая весомая его часть приходится на бывший «Дальспецстрой», ныне – «Главное военно-строительное управление № 6» – 106,9 миллиона рублей.

Ещё 17,1 миллиона рублей задолжал «ЦентрСтрой». «Главное управление строительства дорог и аэродромов» не выплатило 14,6 миллиона рублей, 4,5 миллиона – долг «Управления механизации строительства».

Как сообщили в региональном правительстве, помимо задолженности перед строителями Восточного, на шести действующих предприятиях Приамурья и на десяти предприятиях-банкротах 639 сотрудникам не выплачено 39 миллионов рублей.

По состоянию на 3 июля задолженность по заработной плате в Амурской области составляет 39 миллионов рублей перед 639 работниками шести действующих организаций и 10 организаций-банкротов.

Просмотров всего: 41

#космодром #финансы #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

Набережную Амура так и не огородили забором почти за 7 миллионов рублей
В России и мире

Как украсть миллиард: в Чечне главу отделения Сбербанка обвиняют в хищениях
Общество 3

Срок действия регионального материнского капитала в Приамурье продлили
Общество 3

Студенческая стройка стартовала на космодроме Восточный