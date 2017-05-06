Россиянин сенсационно обыграл третью ракетку мира в первом круге «Уимблдона»

Фото: championat.com

Российский теннисист Даниил Медведев неожиданно для всех одержал победу над третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой в матче первого круга турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон». Об этом пишет «Интерфакс».

Встреча, прошедшая в понедельник, 3 июля, завершилась с разгромным счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лишь 49-ю строчку. Как стало известно, Стэна всю игру беспокоило колено. Он начал его массировать, потом вызвал врача, который приложил лёд. До конца избавиться от этих болей Вавринке так и не удалось.

Эта победа вывела Медведева во второй круг «Уимблдона» в мужском одиночном разряде, где российский теннисист сыграет с немцем Рубеном Бемельмансом.

Вавринка выбыл из дальнейшей борьбы. Примечательно, что швейцарец по одному разу выиграл три турнира «Большого шлема» – все, кроме «Уимблдона». Эта вершина ему вновь не покорилась.

Призовой фонд «Уимблдона» в 2017 году составляет около 42 миллионов долларов.

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Алексей Воскобойников