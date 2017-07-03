При опрокидывании КамАЗа в Сковородинском районе погиб мужчина

В понедельник, 3 июля, в Сковородинском районе Приамурья опрокинулся грузовик КамАЗ. Водитель машины погиб на месте, пассажир госпитализирован с травмами. Об этом сообщает амурское УГИБДД.

Авария произошла в 14:25, по уточнению пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ, на 930 километре трассы Чита – Хабаровск. Автомобиль перевернулся, вылетев с трассы. Двое мужчин, находившихся в машине, выпали из кабины.

«Одного отбросило в сторону, второго придавило кабиной. Именно ему и потребовалась помощь спасателей. Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из-под кабины. После чего пустой бензовоз был поставлен на колеса», – пишет пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Александр Авдеев