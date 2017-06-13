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сегодня, 11:40 0

Саунд-дизайнер создал сайт с непрерывным мурчанием кота

Саунд-дизайнер создал сайт с непрерывным мурчанием кота
Фото: Purrli.com

Саунд-дизайнер Стефан Пиджон решил поддержать всех любителей усатых-полосатых и создал сайт Purrli.com, на котором можно непрерывно слушать в фоновом режиме мурчание кота. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на издание motherboard.

Портал представляет собой настраиваемую звуковую панель, с помощью которой можно отрегулировать частоту, тембр и громкость мурчания. К примеру, звук может быть более «сонным» или «живым».

Создатель «мурчащего» сайта отмечает, что в основу проекта легло его собственное приложение Purr generator, выпущенное в 2015 году. Пиджон рассчитывал на то, что проект будет не более чем шуточным, однако многочисленные восторженные отзывы показали, что ресурс оказался многим полезен.

«Это так приятно слушать на работе, когда я скучаю по своей кошке», – признаётся один из комментаторов.

«Сначала я подумал, что это просто прикол, но потом вдруг осознал, что слушаю его в течение пяти часов! В последнее время я испытываю тревоги и панические атаки, и это единственное, что меня снова успокаивает», – написал другой поклонник Purrli.com.

Пользователи сайта отмечают, что прослушивание кошачьего мурчания вполне может заменить музыку.

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#животные #жизнь #интернет

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