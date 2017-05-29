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За нападение на полицейского благовещенца могут отправить в колонию на 5 лет

За нападение на полицейского благовещенца могут отправить в колонию на 5 лет

26-летний житель Благовещенска подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. За это мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Утром 30 июня амурчанина доставили в Амурскую областную больницу с признаками алкогольного опьянения, прокомментировали в амурском следственном управлении. В приемном покое мужчина устроил дебош. В итоге охрана вызвала наряд полиции, а самого пациента вывели на крыльцо. Но мужчина не успокоился. Он ударил охранника, а затем и одного из полицейских, которые в это время прибыли на место происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» – 5 лет лишения свободы.

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#происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Алкоголь является отягощающим обстоятельством. Дайте ему 5 реального.

  • weyv6foshsa

    weyv6foshsa
    25 минут назад

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