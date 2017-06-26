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сегодня, 10:42 0

В США полиция застрелила вооружённого мужчину, пытавшегося угнать вертолёт

В США полиция застрелила вооружённого мужчину, пытавшегося угнать вертолёт
Фото: twitter.com

Житель американского города Хиллсборо (штат Орегон), проникнув с огнестрельным оружием на аэродром, пытался угнать учебно-тренировочный вертолёт. Полицейские были вынуждены применить при задержании табельное оружие. В результате операции злоумышленник был застрелен, передаёт ТАСС со ссылкой на местную газету Oregonian.

По информации издания, неизвестный мужчина приблизился к инструктору лётной школы и его ученику и произвёл выстрел. По счастливой случайности, пуля никого не задела, инструктор с подопечным спаслись бегством, а стрелок попытался поднять вертолёт в воздух, но у него ничего не вышло.

Поняв, что с машиной ему не справиться, злоумышленник вылез из кабины, перемахнул через ограду аэродрома и попытался сбежать, но его настиг сотрудник полиции Хиллсборо. Действуя согласно служебной инструкции, страж порядка применил табельное и застрелив преследуемого.

Управление полиции Хиллсборо не ответило на запрос информагентства предоставить информацию по поводу инцидента.

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#происшествия #США #транспорт

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