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сегодня, 10:22 8

Набережную Амура так и не огородили забором почти за 7 миллионов рублей

Набережную Амура так и не огородили забором почти за 7 миллионов рублей
Фото: blogs.amur.info

Новое ограждение должно было появиться на недостроенных участках набережной реки Амур. Власти провели тендер, выделили деньги, нашли подрядчика. Судя по документам, возвести забор должны были к концу июня, однако работы еще идут, а на некоторых участках строительство только начинается. На это указал активист проекта «За честные закупки», блогер Валентин Орлов.

В качестве доказательств Валентин Орлов опубликовал фото с тех участков набережной, где ограждение фактически должно быть возведено.

На участке от Нагорной до Больничной, где ограждение должно было быть установлено в течение апреля-мая, по состоянию на 3 июня работы только начали: территорию частично обнесли старым покосившимся забором из профлиста.

«Также на этом участке находятся строительные материалы, техника, непосредственно вдоль реки Амур – незавершенные работы по берегоукреплению – из бетонных стен точат куски арматуры», – отмечает общественник в своей статье.

Участок от улицы Пионерской до Театральной должен был быть готов к сдаче еще в мае. «Однако, по состоянию на 21 июня, полностью ограждение установлено лишь на участке от ул. Пионерской до ул. 50-летия Октября. От ул. Театральной до ул. 50-летия Октября начато строительство забора, и полностью установлена обрешетка для ограждения, которую уже начали ломать», – замечает активист.

Полностью выполнили в срок работы лишь на участке от Октябрьской до судостроительного завода.

Между тем, по словам Валентина Орлова, сроки выполнения работ затягиваются. «Со стороны исполнителя имеем нарушение сроков исполнения контракта, а со стороны заказчика – недостаточный контроль за исполнением муниципального контракта», – комментирует блогер.

С точки зрения безопасности горожан забор действительно необходим, отмечает общественник. На его возведение из городского бюджета выделено 6,7 миллиона рублей. Протяженность ограждения составит 5,3 километра.

На достройку самой набережной в текущем году собираются потратить 70 миллионов рублей. Решение о направлении средств принял губернатор Александр Козлов на основе мнения жителей областного центра. Выделенные деньги потратят на благоустройство участка между переулком Св. Иннокентия и улицей Пионерской.

Как сообщало в конце мая Амур.инфо, со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области, строительно-монтажные работы должны были начаться в июне. А 460 метров обновленной территории планировалось открыть в сентябре.

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#строительство #финансы

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Комментарии
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  • Trofim72

    Trofim72
    2 часа назад

    пилят бюджет - только щепки летят(((

    чем больше работ на бумаге - тем краше новая дача козлова в белогорье...

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Набережню так никогда не достроят, если деньги нак заборы пускать. Вот и будет этот забор вечно закрывать прекрасные виды, вся страна за забором живёт.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "С точки зрения безопасности горожан забор действительно необходим..."?

    В чем необходимость данного забора? Строительных работ - ноль!

    Набережную Амура прекрасно ограждает бетонный парапет, достаточно лишь спуски, да прореху в районе САРовских домов перекрыть.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Не надо пылить из-за ... забора!)))

  • ay

    ay
    1 час назад

    Myxira

    "С точки зрения безопасности горожан забор действительно необходим..."?

    В чем необходимость данного забора? Строительных работ - ноль!

    Набережную Амура прекрасно ограждает бетонный парапет, достаточно лишь спуски, да прореху в районе САРовских домов перекрыть.



    Прячут от глаз простых горожан, чё там (на пляжу) творится. Сейчас ничего не творится. Прячут это. Потом, когда "дело" закипит, тем более от любопытных глаз прятаться надо. Профит.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    49 минут назад

    Июнь прошел-конь не валялся!вешать лозунги и ничего не делать-это что??...Балаболы во власти

  • weyv6foshsa

    weyv6foshsa
    25 минут назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza

  • Allenga

    Allenga
    17 минут назад

    Столько лет позоримся с этой набережной, о каком-то туризме говорим....

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