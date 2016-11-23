Набережную Амура так и не огородили забором почти за 7 миллионов рублей

Фото: blogs.amur.info

Новое ограждение должно было появиться на недостроенных участках набережной реки Амур. Власти провели тендер, выделили деньги, нашли подрядчика. Судя по документам, возвести забор должны были к концу июня, однако работы еще идут, а на некоторых участках строительство только начинается. На это указал активист проекта «За честные закупки», блогер Валентин Орлов.

В качестве доказательств Валентин Орлов опубликовал фото с тех участков набережной, где ограждение фактически должно быть возведено.

На участке от Нагорной до Больничной, где ограждение должно было быть установлено в течение апреля-мая, по состоянию на 3 июня работы только начали: территорию частично обнесли старым покосившимся забором из профлиста.

«Также на этом участке находятся строительные материалы, техника, непосредственно вдоль реки Амур – незавершенные работы по берегоукреплению – из бетонных стен точат куски арматуры», – отмечает общественник в своей статье.

Участок от улицы Пионерской до Театральной должен был быть готов к сдаче еще в мае. «Однако, по состоянию на 21 июня, полностью ограждение установлено лишь на участке от ул. Пионерской до ул. 50-летия Октября. От ул. Театральной до ул. 50-летия Октября начато строительство забора, и полностью установлена обрешетка для ограждения, которую уже начали ломать», – замечает активист.

Полностью выполнили в срок работы лишь на участке от Октябрьской до судостроительного завода.

Между тем, по словам Валентина Орлова, сроки выполнения работ затягиваются. «Со стороны исполнителя имеем нарушение сроков исполнения контракта, а со стороны заказчика – недостаточный контроль за исполнением муниципального контракта», – комментирует блогер.

С точки зрения безопасности горожан забор действительно необходим, отмечает общественник. На его возведение из городского бюджета выделено 6,7 миллиона рублей. Протяженность ограждения составит 5,3 километра.

На достройку самой набережной в текущем году собираются потратить 70 миллионов рублей. Решение о направлении средств принял губернатор Александр Козлов на основе мнения жителей областного центра. Выделенные деньги потратят на благоустройство участка между переулком Св. Иннокентия и улицей Пионерской.

Как сообщало в конце мая Амур.инфо, со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области, строительно-монтажные работы должны были начаться в июне. А 460 метров обновленной территории планировалось открыть в сентябре.

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#строительство #финансы

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Нино Кохреидзе