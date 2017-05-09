«Кошкин дом» в Благовещенске временно не принимает животных из-за долгов

Благовещенская зоозащитная организация «Кошкин дом» («Подари надежду») временно не принимает новых животных. Как рассказали волонтеры ИА «Амур.инфо», такая ситуация сложилась из-за долгов организации.

Долги возникли из-за того, что большое число животных сейчас находится на лечении. Волонтер Лилия говорит, что количество обращений граждан в организацию не уменьшается. Только кошек у зоозащитников в настоящее время 47, плюс много на передержках, для которых также нужны корм, глистогон и наполнитель для туалета.

«Кошкин дом» просит амурчан помочь в оплате долгов организации. Их можно погасить в клиниках Благовещенска или перевести на реквизиты с пометкой «долг»:

карта «Сбербанка» 4276 8030 1171 9370, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П.;

карта «Сбербанка» 4276 0300 1317 3279, мобильный банк 8-909-815-93-41, получатель Лилия Галимовна Щ.

«Голодный телефон»: 8-914-580-68-00.

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#животные

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Александр Авдеев