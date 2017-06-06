Как украсть миллиард: в Чечне главу отделения Сбербанка обвиняют в хищениях

Фото: twitter.com

Глава Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомед Джабраилов обвиняется в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как показало предварительное расследование, по инициативе Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В ведомстве подчеркнули, что эти юрлица «зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих какого-либо отношения к их деятельности». Как стало известно, через расчётные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 миллиарда рублей.

По предварительной оценке правоохранителей, в результате деятельности «лишь восьми фирм», государству был причинен ущерб на сумму около 300 миллионов рублей.

В настоящее время по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Джабраилов объявлен в розыск. Есть информация, что он скрывается от следствия за границей.

Ранее, 3 июня, портал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники в Москве сообщил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 миллионов рублей. Как сообщили собеседники издания, ​это происходило в кабинете первого зампреда правительства Чечни Якуба Закриева. В этот момент там также присутствовали заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, а также генпрокурор республики Шарпуди Абдул-Кадыров.

Собеседник издания отметил, что «все вышеназванные лица» должны были стать «гарантом того», что в случае отказа против Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам». Джабраилов отказался отдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск, отмечает издание.

Просмотров всего: 120

#закон #финансы

распечатать

Алексей Воскобойников