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сегодня, 09:58 3

В Благовещенске легковушка сбила 6-летнего мальчика

В Благовещенске легковушка сбила 6-летнего мальчика
Фото: tvc.ru

В понедельник, 3 июля, в Благовещенске легковой автомобиль совершил наезд на 6-летнего ребенка. В результате мальчик получил травмы.

ДТП случилось в 19:59 во дворе дома № 19 по улице Шевченко. Ребенка сбил водитель автомобиля Toyota Probox, когда юный горожанин выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, пострадавшего с травмами увезли в больницу.

«Уважаемые родители! Не забывайте напоминать детям, что нельзя без оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за гаража или стоящей машины, прятаться за автомобили, цепляться за них. Во время прогулки во дворе покажите ребенку опасные места, где и как можно попасть под машину. (…) В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств», – отмечает ведомство.

Просмотров всего: 1554

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Надеюсь этот ребенок трезвый

  • weyv6foshsa

    weyv6foshsa
    24 минуты назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://ocn.pt/WomZ

  • Vlad2

    Vlad2
    15 минут назад

    Читатель инфо

    Надеюсь этот ребенок трезвый



    Чёто внутренний голос подсказывает найдут у пацанчика в крови количество алкоголя несовместимого с жизнью

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