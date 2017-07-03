В Благовещенске легковушка сбила 6-летнего мальчика

Фото: tvc.ru

В понедельник, 3 июля, в Благовещенске легковой автомобиль совершил наезд на 6-летнего ребенка. В результате мальчик получил травмы.

ДТП случилось в 19:59 во дворе дома № 19 по улице Шевченко. Ребенка сбил водитель автомобиля Toyota Probox, когда юный горожанин выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, пострадавшего с травмами увезли в больницу.

«Уважаемые родители! Не забывайте напоминать детям, что нельзя без оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за гаража или стоящей машины, прятаться за автомобили, цепляться за них. Во время прогулки во дворе покажите ребенку опасные места, где и как можно попасть под машину. (…) В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств», – отмечает ведомство.

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Александр Авдеев