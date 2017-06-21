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сегодня, 09:54 5

Химию на 100 баллов сдала выпускница тындинского лицея

Химию на 100 баллов сдала выпускница тындинского лицея
Фото: tvtomsk.ru

В Приамурье увеличилось число выпускников, которые безукоризненно справились с заданиями ЕГЭ. К уже имеющимся 25 стобалльникам присоединилась выпускница лицея № 8 города Тынды Айсель Мехдиева. Девочка, по предварительным данным, полностью справилась со всеми заданиями по химии.

В прошлом году Айсель стала победительницей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. А в текущем году эта выпускница набрала наибольшее количество баллов за три ЕГЭ среди девушек – 292 балла. В будущем Айсель планирует связать свою жизнь с медициной.

Экзамен проходил 19 июня, в нем приняли участие 326 выпускников.

Второй самый высокий результат ЕГЭ по химии показала выпускница тындинской гимназии № 2 Мария Казачкова. По этой дисциплине она набрала 98 баллов.

Кроме того, стали известны предварительные итоги ЕГЭ по истории. 19 июня его сдавали 797 человек.

Лучше всех с испытанием справился Всеволод Чересов из школы № 3 города Белогорска, набрав 98 баллов. К слову, такой же результат молодой человек показал и на ЕГЭ по английскому языку. Также в число высокобалльников вошли выпускница благовещенской школы № 16 Ксения Волковская, выпускник школы № 3 Белогорска Александр Соляник, выпускница из города Зеи Юлия Герасимович и выпускница свободненской школы № 2 Анастасия Захарова.

В сравнении с 2016 годом результат ЕГЭ по истории вырос на 2,1 балла.

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#образование

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Комментарии
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  • nina1111

    nina1111
    2 часа назад

    молодец!!!

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    удачи!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Во что ЕГЭ привратило экзамены....Раньше были медалисты со школы в большем количестве, чем сейчас и красный диплом, учеба с отличием считалась нормой!!!! А что сейчас???? Ну сдал ребенок на отлично и казалось бы, что в этом такого? А теперь это вымирающий вид и любой 100-бальный результат, так это в СМИ. Выложили бы уже фото, полюбовались бы на этого вундеркинда....ИМХО

  • Ladybug

    Ladybug
    1 час назад

    Какая умничка!!!

  • weyv6foshsa

    weyv6foshsa
    23 минуты назад

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