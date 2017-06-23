Психолог: онкологическим больным не нужна наша жалость

Когда человек сталкивается с диагнозом онкология, зачастую пережить сложно не столько физические недомогания, сколько стресс и шок. Рак меняет жизнь всей семьи. Как вести себя с онкобольными, как адекватно выражать свои чувства и чего не нужно делать, коррепондент Амур.инфо узнал у психолога Анны Топюк.

– Какие проблемы, как правило, тревожат людей с диагнозом онкология? С чем они к вам приходят?

– Начнём с того, что в большинстве случаев это я к ним прихожу. Они очень редко сами обращаются. Я хожу в палаты нашего онкодиспансера и вывожу пациентов на разговор. И, конечно, их главное переживание – страх, связанный с болезнью. Моя задача – работа со страхом. Бояться какого-то заболевания – это нормально. Все люди болеют, есть биологический страх болезни, а есть социальный. С социальным страхом можно и нужно работать. Его можно выразить, потому что, когда человек выражает свои страхи, ему становится легче.

– Наверное, причина этих страхов в том, что рак ещё совсем недавно считался абсолютно неизлечимым?

– Да, и когда звучит неприятный диагноз, они испытывают первую шоковую реакцию – отрицание болезни. Есть всего пять этапов реакции на шок, первая: это случилось не со мной, паника, слёзы. Очень важно, чтобы с человеком в этот момент кто-нибудь был рядом и смог поддержать.

– Все ли больные раком нуждаются в помощи психолога?

– По моим наблюдениям – да. Многие люди в силу разных причин себе не разрешают этого, стесняются. Но, когда они преодолевают стеснение, они открываются и начинают о своих проблемах рассказывать. Это люди, физиологически, может, и больные, а психически и психологически – здоровые.

– Вы работаете только с пациентами или с их семьями тоже?

– Сопровождение семей я тоже провожу, но с пациентами, конечно, работаю больше.

– Помощь психолога в онкологии происходит в рамках ОМС?

– Эта помощь предоставляется больным стационара Амурского онкодиспансера, штатным сотрудником которого я являюсь, в рамках Порядка оказания медицинской помощи по профилю «онкология», конечно же, бесплатно. Я провожу комплексное психологическое и психотерапевтическое сопровождение пациентов в стационарных условиях. Есть и индивидуальная работа, и общие семинары, лекции, арт-терапия.

– Если человек с диагнозом рак считает, что у него есть потребность побеседовать с психологом, куда он должен обратиться?

– Когда пациент наблюдается у врача-онколога, то наши специалисты сами увидят, что повышена тревожность у человека, они дадут рекомендацию ему. Вот в радиологию меня часто вызывают врачи: у людей есть страх перед аппаратами лучевой терапии, с помощью которых им проводят манипуляции.

– Насколько успешное прохождение лечения зависит от настроения пациента, от его стабильного психологического состояния?

– Очень сильно. Это касается мобилизации внутренних сил, пациенты, преодолевшие страхи, ставят себе новые цели, находят смысл, осознают свои потребности. Человек отделяет важное от второстепенного, позитивные перемены происходят в душе.

– Эта польза как-то подтверждается?

– Люди очень много благодарят. Говорят о том, что поменялось в их жизни. Рассказывают, что им помогли методы и приёмы какие-то. Хороший настрой – вещь нематериальная, измерить его трудно. Хотя учёные давно подтвердили факт того, что хороший настрой помогает в лечении.

– Какую помощь оказывает психолог заболевшему человеку, помимо беседы и совета верить в лучшее?

– Я провожу тренинги, направленные на улучшение качества жизни. Есть аутотренинги, когда человек в безопасной обстановке может выразить свои чувства, страх. Зачастую людям просто негде выразить свои переживания, они думают, что их осудят и не поймут. Даже агрессии нужен выход, главное, чтобы это было безопасно для окружающих. Как правило, агрессия в человеке скрывается и подавляется и мешает человеку жить дальше. Также и обиды, и вина – эти чувства не должны копиться и подавляться. Их надо уметь выражать. Когда мы прорабатываем эти переживания с пациентами, они чувствуют облегчение, уходит напряжение, телесное в том числе.

– Есть такое мнение, что рак можно в себе «вырастить», подавляя чувства обиды или вины…

– Такая гипотеза есть. Есть три вида обращения со своими чувствами: подавление, избегание и выражение. Так вот, самое адекватное – выражать свои чувства. А подавление – худший вариант. Подавленные чувства никуда не уходят, а копятся и нарастают. Они подтачивают человека, вызывают тревожность, напряжение, депрессию, все остальные стрессовые проблемы.

– То есть иногда лучше «проораться», чем тактично промолчать?

– Да! Я даю такую рекомендацию: люди выезжают в лес, чтобы эти эмоции были безопасны для окружающих, и там могут как следует покричать. Кто-то выражает эмоции через спорт, кто-то поёт…. А можно и в кабинете у меня покричать.

– Что вы порекомендуете людям и семьям, столкнувшимся с диагнозом онкология?

– Не копить в себе чувства и эмоции, научиться жить полной жизнью, разрешить себе иметь все эмоции, не подавлять негатив, научиться адекватному выражению. Эмоции нам даны не просто так, а чтобы их выражать и проявлять. Например, сказать: «Я злюсь на тебя за то, что ты не помыл посуду, значит, ты не уважаешь мой труд». Человек говорит о том, что лично он злится, а не обвиняет другого в том, что он плохой. Для адекватного выражения чувства всегда хорошо пользоваться трёхчастным выражением : Я + чувство, потому что + что произошло, и что для меня это означает.

– А как быть родственникам онкобольного человека? Как помочь?

– Для родственников очень важно не начинать демонстрировать жалость. Не нужно этой жалости к больным, они этого не любят! Когда человека жалеют, он чувствует себя, как будто его заживо хоронят. Общение должно остаться таким же, как раньше, можно шутить, не бояться говорить о болезни. Рака не надо бояться, это всё лечится, переживается и проходит. Опять же, если подавлять, к хорошему это не приведёт.

И не надо искусственно беречь человека, избавлять его от домашних обязанностей в честь болезни. Если человек себя нормально чувствует, способен к делам, то незачем проявлять гиперзаботливость. Если заболевшему не давать делать те дела, к которым он привык, он себя почувствует ненужным и вычеркнутым.

Просмотров всего: 739

#жизнь #здоровье

распечатать

Анастасия Болотина