Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 0

Очень жарко: прогноз погоды в Амурской области на 4 июля

Очень жарко: прогноз погоды в Амурской области на 4 июля
Фото: www.playcast.ru

4 июля на большинстве территорий Амурской области ясно, без осадков. Небольшой кратковременный дождь, гроза возможны лишь местами по северо-западным районам. Скорость юго-западного ветра в течение дня составит 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха – +32...+37 градусов.

В Благовещенске солнечно, без осадков. Дует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до 35 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 576

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 4 июля
Общество

В Амурской области жарко и без осадков: прогноз погоды на 3 июля
Общество 1

«Оранжевый» уровень погодной опасности введен в Приамурье
Общество 1

Очевидцы: в Тынде выпал град