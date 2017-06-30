Очень жарко: прогноз погоды в Амурской области на 4 июля

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4 июля на большинстве территорий Амурской области ясно, без осадков. Небольшой кратковременный дождь, гроза возможны лишь местами по северо-западным районам. Скорость юго-западного ветра в течение дня составит 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха – +32...+37 градусов.

В Благовещенске солнечно, без осадков. Дует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до 35 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова