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Отмененный из-за неисправности авиарейс Благовещенск – Москва готовится к вылету

Отмененный из-за неисправности авиарейс Благовещенск – Москва готовится к вылету
Фото: samolety.org

Во вторник утром, 4 июля, в аэропорту Благовещенска готовится к вылету авиарейс Благовещенск – Москва, который отменили 3 июля из-за технической неисправности лайнера.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в министерстве транспорта и строительства Амурской области, в настоящий момент самолет обслуживается, пассажиры рейса уже прошли регистрацию. Вылет должен состояться в 09:45, уточнили в справочной аэропорта.

Как сообщало Амур.инфо, 3 июля был отменен авиарейс № 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» Благовещенск – Москва. Причиной стала техническая неисправность лайнера «Боинг-777».

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#транспорт

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Комментарии
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  • weyv6foshsa

    weyv6foshsa
    24 минуты назад

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