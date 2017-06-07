Отмененный из-за неисправности авиарейс Благовещенск – Москва готовится к вылету

Фото: samolety.org

Во вторник утром, 4 июля, в аэропорту Благовещенска готовится к вылету авиарейс Благовещенск – Москва, который отменили 3 июля из-за технической неисправности лайнера.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в министерстве транспорта и строительства Амурской области, в настоящий момент самолет обслуживается, пассажиры рейса уже прошли регистрацию. Вылет должен состояться в 09:45, уточнили в справочной аэропорта.

Как сообщало Амур.инфо, 3 июля был отменен авиарейс № 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» Благовещенск – Москва. Причиной стала техническая неисправность лайнера «Боинг-777».

Просмотров всего: 690

#транспорт

распечатать

Александр Авдеев