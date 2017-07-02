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Названа причина гибели 7 человек на озере в Челябинской области

Названа причина гибели 7 человек на озере в Челябинской области
Фото: ТАСС

Власти Чесменского муниципального района Челябинской области назвали причину гибели семи человек в минувшее воскресенье. По официальной версии, лодка на озере Максимка перевернулась из-за того, что пассажиры одновременно переместились в кормовую часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Как отметили в пресс-службе, представители армянской диаспоры собрались 2 июля на озере Максимка, чтобы отпраздновать окончание школы дочерью владельца водоёма. На берегу собралась шумная компания примерно из 30 человек. В алюминиевой лодке, в которой отправились купаться праздновавшие, находились девять человек (в основном дети). Плавсредство перевернулось на шестиметровой глубине из-за перегруза.

По данным Следственного комитета, смогли спастись четверо детей. Остальные пять человек из находившихся в лодке утонули – их тела позже нашли спасатели. Ещё двое мужчин погибли, когда бросились с берега на помощь утопающим. К настоящему моменту спасатели нашли тела шестерых утонувших, ещё один погибший по-прежнему не найден.

По данным следствия, одной из основных версий случившегося является алкогольное опьянение троих отдыхавших мужчин. Также в качестве причины рассматривалась халатность взрослых. Как отмечают в управлении Следственного комитета России по региону, озеро Максимка непригодно для купания.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о выплате 100 тысяч рублей двум семьям, чьи родственники погибли при ЧП на озере.

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#дети #происшествия

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