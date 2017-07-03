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сегодня, 09:03 5

Водитель из Приамурья попал в жуткое ДТП: погиб его 2-летний ребенок

Водитель из Приамурья попал в жуткое ДТП: погиб его 2-летний ребенок
Фото: 38.мвд.рф

В Шелеховском районе Иркутской области попал в жуткое ДТП водитель из Амурской области. В результате аварии он, его супруга и их сын попали в больницу. 2-летняя дочка водителя погибла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, трагический инцидент произошел в понедельник, 3 июля, около 17:30 на 81-м километре трассы Р-258 «Байкал». По предварительной информации, мужчина, следовавший на автомобиле «тойота» из Амурской области в Нижнеудинск, не справился с управлением, столкнулся с двигавшимся по встречной полосе бензовозом, после чего иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП госпитализированы водитель и его супруга. Их 2-летняя дочь скончалась, второй ребенок – 4-летний мальчик – также госпитализирован.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются причины случившегося.

Просмотров всего: 3433

#ДТП #происшествия #транспорт #дети

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Patison

    Patison
    3 часа назад

    пздц полный! сил родным!

  • Расмус

    Расмус
    2 часа назад

    Соболезнование родным и близким

  • Расмус

    Расмус
    2 часа назад

    Соболезнование родным и близким

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    тут

    информация с нашего сайта

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    На серпантине

    от Култука.

    Опасная дорога...

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