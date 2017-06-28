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сегодня, 08:44 0

За преднамеренное банкротство управляйки руководитель может лишиться свободы

За преднамеренное банкротство управляйки руководитель может лишиться свободы
Фото: vsluh.ru

В отношении руководителя управляющей компании ООО «Комсервис плюс», подозреваемого в преднамеренном банкротстве организации, возбуждено уголовное дело. Руководитель компании может лишиться свободы на срок до шести лет.

По материалам следствия в период с 2015 по 2016 год в Бурейском районе руководитель управляющей компании ООО «Комсервис плюс» заключил ряд экономически неэффективных сделок, понимая, что удовлетворить требования кредиторов по обязательствам компания не сможет. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.

Прокурор Бурейского района Амурской области признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «преднамеренное банкротство». Расследование уголовного дела продолжается.

За указанное преступление судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, сообщает пресс-служба Амурской прокуратуры.

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#происшествия #суды

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