После операции в частной клинике Благовещенска ослеп пациент – дело рассмотрят в суде

Фото: prolaps-matki.ru

Благовещенский врач в суде ответит за причинение тяжкого вреда здоровью пациенту. Городская прокуратура направила в суд материалы уголовного дела. 28-летний врач-оториноларинголог одной из местных частных медицинских клиник обвиняется по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В июне 2015 года 23-летний мужчина обратился в одну из частных медицинских клиник города Благовещенска с жалобами на затруднение носового дыхания, периодические возникающие головные боли, выделения слизистого характера из носа. Врач-оториноларинголог поставила диагноз и провела операцию микрогайморотомии. При этом медик не имела подготовки по проведению техники эндоскопических операций на носу и околоносовых пазухах. Врач не учла, что пациент имел отягощенный оторинолагический анамнез: «Искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания». Кроме того, она выбрала неправильную технику. Операцию в частной клинике провели без эндовидеонаблюдения, которое предусмотрено при выполнении операции микрогайморотомии.

В результате пациент полностью ослеп на правый глаз. Восстановить зрение мужчине невозможно.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом муниципального отдела МВД России «Благовещенский». Городская прокуратура направила материалы мировому судье Благовещенского городского судебного участка.

За совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба Амурской прокуратуры.

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#здоровье #происшествия #суды

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Нино Кохреидзе