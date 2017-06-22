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сегодня, 08:38 1

Верховный суд РФ: за коммунальные услуги ненадлежащего качества можно требовать неустойку

Верховный суд РФ: за коммунальные услуги ненадлежащего качества можно требовать неустойку
Фото: absoluttv.ru

Тонкости споров вокруг коммунальной платы разъяснили в Верховном суде России. Эксперты уже прогнозируют неприятности у нерадивых управляющих компаний. Нашумевший документ опубликовала «Российская газета».

Теперь с управдома вполне можно взыскать даже моральный вред за то, что человеку в доме стало некомфортно. Суд поясняет – граждане вправе требовать неустойку и даже компенсацию морального вреда за коммунальные услуги плохого качества.

Так, взыскать компенсацию с коммунальщиков можно будет за слабый ток в розетках, перебои с водой, недостаток тепла в батареях и в целом плохую работу управдомов. Если доказать, что услуги ненадлежащего качества, человек и вовсе может быть освобожден от коммунальной платы. Лучшим доказательством станет акт, оформленный с представителями управляющий компании. Если они этого делать не захотят, в качестве доказательства могут принять видеозаписи, показания свидетелей, заключения экспертов.

«При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, наниматели (собственники) имеют право на уменьшение размера платы за коммунальные услуги (вплоть до полного освобождения), которое производится в порядке, установленном правительством Российской Федерации», – объясняет Верховный суд.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    11 секунд назад

    Требовать - то можно что угодно, только вот будет ли результат. Уже второй месяц требуем освещения двора в Белогорске, правда по телефону(ну не подавать же в суд!), а воз и ныне там,и МЕР спит спокойно.

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