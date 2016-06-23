Адаптеры и бустеры до 7 лет запретили – в России изменились правила перевозки детей

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Перевозить в автомобиле детей до 7 лет теперь можно будет только в специальных автокреслах, а оставлять в машине без присмотра взрослых – нельзя. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «Российская газета».

«Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица», – говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Новые изменения в правилах дорожного движения должны предотвратить случаи, когда маленьких детей оставляют в автомобилях. В этих случаях дети сталкиваются с опасностью перегревания или переохлаждения, в зависимости от сезона, поясняли ранее в МВД РФ.

Также изменились и правила перевозки детей: теперь водители при езде с ребенком до семи лет обязаны использовать специальные автокресла. Ранее правила фактически позволяли автомобилистам использовать в качестве удерживающих иные устройства, позволяющие пристегнуть ребенка. Это могли быть адаптеры ремня безопасности и так называемые бустеры. Однако эксперты уже не раз предупреждали о том, что должный уровень безопасности они не обеспечивают.

Дети в возрасте от семи до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности. На переднем же сиденье использовать кресло необходимо в любом случае.

Другой пункт правил запрещает перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

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Нино Кохреидзе