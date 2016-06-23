Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:01 0

Адаптеры и бустеры до 7 лет запретили – в России изменились правила перевозки детей

Адаптеры и бустеры до 7 лет запретили – в России изменились правила перевозки детей
Фото: polzavred.ru

Перевозить в автомобиле детей до 7 лет теперь можно будет только в специальных автокреслах, а оставлять в машине без присмотра взрослых – нельзя. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «Российская газета».

«Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица», – говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Новые изменения в правилах дорожного движения должны предотвратить случаи, когда маленьких детей оставляют в автомобилях. В этих случаях дети сталкиваются с опасностью перегревания или переохлаждения, в зависимости от сезона, поясняли ранее в МВД РФ.

Также изменились и правила перевозки детей: теперь водители при езде с ребенком до семи лет обязаны использовать специальные автокресла. Ранее правила фактически позволяли автомобилистам использовать в качестве удерживающих иные устройства, позволяющие пристегнуть ребенка. Это могли быть адаптеры ремня безопасности и так называемые бустеры. Однако эксперты уже не раз предупреждали о том, что должный уровень безопасности они не обеспечивают.

Дети в возрасте от семи до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности. На переднем же сиденье использовать кресло необходимо в любом случае.

Другой пункт правил запрещает перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Просмотров всего: 542

#дети #закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 10

Летом в Благовещенске участились кражи автомобилей
Общество 1

В летних лагерях побывало более двух тысяч юных амурчан
Происшествия 8

Вода помяла машину в Благовещенске
Общество

В Благовещенске из-за перекрытия улиц Ленина – Чайковского автобусы изменят движение