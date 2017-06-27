Джине Лоллобриджиде – 90

Фото: Peoples.ru

90 лет назад родиласт итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Уже в юности она выделялась своей красотой. Девушка подрабатывала манекенщицей, снималась в эпизодических ролях в кино. В 1947 году Джина приняла участие в конкурсе «Мисс Италия» и заняла третье место. Именно тогда она привлекла внимание продюсеров, и её карьера в кино стремительно пошла в гору.

В 1951 году Джина сыграла свою первую значительную роль в фильме «Опасно: бандиты!». Довольно скоро Лоллобриджида начинает сниматься в Голливуде. Широкую популярность актрисе принесла французская кинокомедия Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан», где она исполнила главную женскую роль, а ее партнёром был Жерар Филипп.

В 1961 году Джина снялась в одном из самых знаменитых фильмов с её участием, «Приходи в сентябре». За роль в этом фильме она получила премию «Золотой глобус».

Среди других известных фильмов с ее участием – «Ночные красавицы», «Хлеб, любовь и фантазия», «Собор Парижской Богоматери», «Самая красивая женщина в мире», «Имперская Венера», «Король, дама, валет». Всего в фильмографии актрисы более 60 ролей.

В 2007 году Джина Лоллобриджида в рамках проведения кинофорума «Амурская осень» прилетела в Благовещенск. Сойдя с трапа самолёта, актриса заявила: «Наконец-то я в Сибири!» Благовещенск, по её словам, произвёл на неё впечатление светлого города.

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Ровно 10 лет назад весь мир узнал о том, что город Сочи станет местом проведения Олимпиады-2014. Судьбоносное решение было принято на 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Тогда, помимо Сочи, на звание столицы зимней Олимпиады-2014 претендовали австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан (первоначально городов было семь, но четыре «отсеялись» ранее). На презентации, которая предваряла голосование, Сочи представляли звёзды российского спорта – Светлана Журова, Евгений Плющенко, Михаил Терентьев, Александр Попов, Вячеслав Фетисов. Голосование было закрытым, в нём принимали участие 102 члена МОК. Во второй тур прошли Сочи и Пхёнчхан. В финале, результатов которого представители всех стран ждали затаив дыхание, победу одержал Сочи.

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4 июля 1862 года во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю.

Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес», ставшую впоследствии настоящим бестселлером.

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210 лет назад родился итальянский полководец, революционер и политический деятель Джузеппе Гарибальди. Уже в 15 лет он начал служить юнгой, а затем и матросом на торговых и военных судах. В 1833 году он вступает в тайное революционное общество «Молодая Италия». В конце 40-х годов XIX века Италия была охвачена революционным движением. Пламенный революционер принимает самое активное участие в этом движении. Вместе с отрядом волонтёров-«краснорубашечников» он ведёт военные действия в Альпах против Австрии. Гарибальди становится одним из вождей революционного крыла Рисорджименто. В 1849 году итальянская революция была подавлена.

Впоследствии Гарибальди принимал участие в освободительных войнах против Австрии. В 1860 году он возглавил знаменитый поход «Тысячи», освободившей юг Италии. Это обеспечило победу Итальянской революции в 1859-1860 годах. В 1862 и 1867 годах он пытался освободить Рим от власти пап. Итальянский патриот и партизан провёл всю свою жизнь в борьбе за идеи cвободы и равноправия. Его борьба была посвящена в первую очередь независимости и объединению Италии.

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60 лет сегодня исполняется звезде сериала «Кухня», актёру Дмитрию Назарову. Назаров много играет в театре: в его активе – роли в спектаклях «Мещане», «Амадей», «Лес», «Дворянское гнездо», «Дуэль», «Мастер и Маргарита» и многих ругих. Дмитрий Назаров много снимается. В его фильмографии более 40 кинокартин и телесериалов.

Актёр много выступает с концертами, где читает стихи и прозу русских и советских писателей, исполняет романсы. С 1990х годов Назаров занимал официальный пост Главного Деда Мороза России с резиденцией в Великом Устюге. Являясь верующим человеком, он испросил благословения у Патриарха на исполнение этой роли, поскольку Дед Мороз считается языческим персонажем. Сам себя при этом называл «помощником Деда Мороза».

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Алексей Воскобойников