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сегодня, 21:06 0

В амурском приюте для бездомных устранили все противопожарные нарушения

В амурском приюте для бездомных устранили все противопожарные нарушения

Приют для бездомных в селе Садовое избежал закрытия. Как сообщало ИА «Амур.инфо», специалисты Госпожнадзора выявили нарушения требований пожарной безопасности, на руководителя завели административное дело, оштрафовали на 15 тысяч рублей и пригрозили закрыть жилье для бездомных. Но на сегодня в здании уже провели новую проводку.

На устранение нарушений требовалось около двухсот тысяч рублей. Часть суммы – 30 тысяч рублей – пожертвовали неравнодушные люди. Стройматериалами поделились спонсоры. Деньги на устранение нарушений взяли и из полученного социального гранта почти в 120 тысяч рублей. Этих средств хватило и на оплату штрафа. Оставшиеся деньги руководство приюта тоже пустит в дело.

«Будет приготовлено помещение для ресурсного центра, где люди смогут приходить принимать участие. Еще вопросы с пожарной безопасностью, то есть вопросы, которые были по предписанию пожарной безопасности – огнетушители, документация», – пояснил куратор приюта для бездомных Виталий Михайлов.

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#происшествия #соцзащита

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