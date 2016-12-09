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Хор «Детство» исполнял чувашский гимн под проливным дождем

Хор «Детство» исполнял чувашский гимн под проливным дождем
Фото: amurcult.ru

Солисты академического хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска приняли участие в сводном Тысячном хоре России. Здесь они сели на чувашском языке. Выступление в сопровождении симфонического оркестра состоялось на праздновании Дня Республики Чувашии в Чебоксарах.

На праздник приехали хористы из 32 регионов. Амурская область стала самым дальним участником коллектива. В концерте прозвучали 11 песен. Некоторые этот грандиозный коллектив уже исполнял на Олимпиаде в Сочи и в Кремлевском дворце Съездов, какие-то пришлось выучить – в том числе, гимн Чувашии на национальном языке.

Тысячный хор выступал в центре Чебоксар возле монумента Покровительницы Матери. Юных артистов и оркестрантов не смутил даже проливной дождь, хлынувший во время концерта. Ребята надели дождевики и невозмутимо продолжили петь.

Просмотров всего: 87

#культура

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    43 минуты назад

    Может быть не "сели", а пели?

  • Соната

    Соната
    39 минут назад

    Может на разных языках сесть можно?(

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    37 минут назад

    а я понял так: сели, значит, провалились? ))) могучи русский язык и современные жаргонизмы

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