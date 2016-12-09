Хор «Детство» исполнял чувашский гимн под проливным дождем

Фото: amurcult.ru

Солисты академического хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска приняли участие в сводном Тысячном хоре России. Здесь они сели на чувашском языке. Выступление в сопровождении симфонического оркестра состоялось на праздновании Дня Республики Чувашии в Чебоксарах.

На праздник приехали хористы из 32 регионов. Амурская область стала самым дальним участником коллектива. В концерте прозвучали 11 песен. Некоторые этот грандиозный коллектив уже исполнял на Олимпиаде в Сочи и в Кремлевском дворце Съездов, какие-то пришлось выучить – в том числе, гимн Чувашии на национальном языке.

Тысячный хор выступал в центре Чебоксар возле монумента Покровительницы Матери. Юных артистов и оркестрантов не смутил даже проливной дождь, хлынувший во время концерта. Ребята надели дождевики и невозмутимо продолжили петь.

Просмотров всего: 87

#культура

распечатать

Василий Кленин